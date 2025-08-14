ZELENSKY (TELEGRAM) * “HO AVUTO UN INCONTRO UTILE CON KEIR STARMER, CONTINUIAMO A COORDINARE LE NOSTRE POSIZIONI” (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho avuto un incontro buono e utile con il Primo Ministro britannico Keir Starmer. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni. Ieri abbiamo discusso insieme a tutti i partner, oggi in un formato bilaterale le aspettative per l’incontro in Alaska e le possibili prospettive. Abbiamo anche discusso in dettaglio le garanzie di sicurezza che possono rendere la pace realmente duratura, nel caso in cui gli Stati Uniti riescano a spingere la Russia a smettere gli omicidi e ad avviare una diplomazia sostanziale. È importante che tutti insieme, nel quadro della coalizione dei volenterosi, si riescano a trovare formati efficaci di lavoro per la sicurezza. Abbiamo inoltre discusso della prosecuzione dei programmi di supporto alla nostra esercito e alla nostra produzione di difesa. In qualsiasi scenario di sviluppo, l’Ucraina manterrà la sua forza. Abbiamo parlato con Keir anche di modalità di approvvigionamento di armi, come il programma PURL, e ho invitato i britannici a unirsi. Naturalmente abbiamo discorso anche del nostro accordo centenario. Già ad agosto l’Ucraina si prepara a ratificarlo, e di conseguenza potremo organizzare un incontro allargato tra Ucraina e Gran Bretagna. Un argomento importante e separato all’ordine del giorno sono gli investimenti nella nostra produzione di droni. Abbiamo un potenziale significativo per aumentare la capacità produttiva e per questo necessitiamo di finanziamenti urgenti. I droni svolgono un ruolo decisivo al fronte. Le capacità ucraine di produrli sono straordinarie. Quindi, gli investimenti in tale produzione possono davvero influenzare la situazione a livello strategico. Stiamo lavorando con la Gran Bretagna e tutti i partner su questo. Keir, grazie per il sostegno!
///
Хороша, корисна зустріч із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Продовжуємо координувати наші позиції.
Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи.
Також обговорили продовження програм підтримки нашої армії, нашого оборонного виробництва. За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись. Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія.
Окремий і важливий порядок денний – інвестиції в наше виробництво дронів. Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування. Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього. Кіре, дякую за підтримку!