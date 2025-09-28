ZELENSKY (TELEGRAM) * «HA PARLATO CON IL PRIMO MINISTRO DELLA NORVEGIA JONAS HAR STERE, PER DISCUTERE DELLA DIFESA UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha parlato con il Primo Ministro della Norvegia, Jonas Har Stere.
Sono grato per il sostegno dopo il vile bombardamento russo della notte che ha causato la morte di alcuni ucraini.
Apprezziamo molto l’aiuto della Norvegia.
Abbiamo discusso di difesa aerea, delle esigenze dell’Ucraina e delle opportunità di rafforzarci.
Abbiamo anche discusso degli incidenti con i droni in Europa, che ultimamente sono diventati più frequenti.
L’unità degli europei risponderà sicuramente a questa minaccia.
Abbiamo coordinato ulteriori contatti.
///
Поговорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.
Вдячний за підтримку після нічного підлого російського обстрілу, який забрав життя українців.
Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає.
Обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись.
Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом.
Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу.
Скоординували подальші контакти.