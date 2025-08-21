ZELENSKY * (TELEGRAM) : «GUERRA IN UCRAINA, CERCHIAMO LA PACE GRAZIE A PRESSIONE E DIPLOMAZIA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Questa guerra deve finire. Dobbiamo fare pressione sulla Russia per porre fine alla guerra. Putin non capisce nulla se non la forza e la pressione.
Naturalmente, stiamo facendo e continueremo a fare tutto il necessario per difendere il nostro Paese e proteggere il nostro popolo. Il Presidente Trump ha assolutamente ragione nel dire che dobbiamo farlo non solo per la difesa. Ma allo stesso tempo, non stiamo riducendo i nostri sforzi nella diplomazia, in tutti i contatti con i nostri partner, in modo che i negoziati possano avere luogo, e il tipo di negoziati che possono avvicinare la pace.
I consiglieri per la sicurezza nazionale stanno lavorando – ieri hanno avuto una conversazione, oggi c’è anche molta comunicazione. Al loro livello, i militari – il Capo dell’Esercito, lo Stato Maggiore – stanno lavorando sulla componente militare delle garanzie di sicurezza dell’Ucraina. Ogni giorno si delineano i contorni della futura architettura di sicurezza dell’Ucraina. Armi, finanziamenti, interazione con i nostri partner, forze a terra, in aria, in mare. E ogni giorno ci saranno nuovi passi da parte dei nostri partner per sostenere l’Ucraina – avrò molto lavoro diplomatico da fare. Ringrazio tutti coloro che sono con noi, che sono con l’Ucraina.
Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.
Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир.
Працюють радники з питань національної безпеки – вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб – працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.