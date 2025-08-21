Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY * (TELEGRAM) : «GUERRA IN UCRAINA, CERCHIAMO LA PACE GRAZIE A PRESSIONE E DIPLOMAZIA» (VIDEO)

18.51 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Questa guerra deve finire. Dobbiamo fare pressione sulla Russia per porre fine alla guerra. Putin non capisce nulla se non la forza e la pressione.

Naturalmente, stiamo facendo e continueremo a fare tutto il necessario per difendere il nostro Paese e proteggere il nostro popolo. Il Presidente Trump ha assolutamente ragione nel dire che dobbiamo farlo non solo per la difesa. Ma allo stesso tempo, non stiamo riducendo i nostri sforzi nella diplomazia, in tutti i contatti con i nostri partner, in modo che i negoziati possano avere luogo, e il tipo di negoziati che possono avvicinare la pace.

I consiglieri per la sicurezza nazionale stanno lavorando – ieri hanno avuto una conversazione, oggi c’è anche molta comunicazione. Al loro livello, i militari – il Capo dell’Esercito, lo Stato Maggiore – stanno lavorando sulla componente militare delle garanzie di sicurezza dell’Ucraina. Ogni giorno si delineano i contorni della futura architettura di sicurezza dell’Ucraina. Armi, finanziamenti, interazione con i nostri partner, forze a terra, in aria, in mare. E ogni giorno ci saranno nuovi passi da parte dei nostri partner per sostenere l’Ucraina – avrò molto lavoro diplomatico da fare. Ringrazio tutti coloro che sono con noi, che sono con l’Ucraina.

///
Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє.

Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир.

Працюють радники з питань національної безпеки – вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб – працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

