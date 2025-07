08.25 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli ucraini erano qui, gli ucraini sono qui, gli ucraini saranno qui. Su questa terra, la vita trionfa sempre, i nostri valori prevalgono, così come il nostro spirito. Buona Giornata dell’Indipendenza, concittadini! Felice Giorno del Battesimo della Rus’-Ucraina! Gloria all’Ucraina!

///

Ukrainians were here, Ukrainians are here, Ukrainians will be here. And on this land, life always triumphs, our values prevail, and so does our spirit. Happy Statehood Day, fellow citizens! Happy Day of the Baptism of Rus0Ukraine! Glory to Ukraine! 1fa1fa1fa