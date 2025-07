ZELENSKY (TELEGRAM) * « GLI ASSET RUSSI DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER DIFENDERSI DALL’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA. NAFTOGAZ HA OTTENUTO VITTORIE ARBITRALI CONTRO GAZPRO»

16.29 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli asset russi devono essere utilizzati per difendersi dall’aggressione della Russia. Naftogaz ha ottenuto vittorie arbitrali contro la Russia e contro Gazprom. L’importo complessivo è attualmente di circa 6,9 miliardi di dollari, e sarebbe molto utile ora se potessimo indirizzare tale ingente somma alla nostra difesa. Bisogna essere creativi e convincenti affinché le decisioni già vinte per l’Ucraina si traducano in una realtà concreta, ovvero un ambito finanziario. In generale, questo dovrebbe essere uno dei vostri compiti principali: sostenere la necessità che la Russia paghi completamente per ciò che fa contro l’Ucraina. Questo riguarda in particolare anche le sanzioni.

///

Російські активи мають працювати на захист від агресії Росії. Нафтогаз має виграні арбітражі проти Росії та проти Газпрому. Загальна сума вже на зараз десь приблизно 6,9 мільярда доларів, і це відчутно було б зараз, якби ми могли спрямувати такий великий обсяг грошей на нашу оборону. Треба бути креативними, треба бути переконливими в тому, щоб уже виграні рішення для України переводити у конкретну реальність – фінансову площину. Загалом це має бути одним із основних ваших завдань – відстоювати необхідність того, щоб Росія повністю платила за те, що робить проти України. Це стосується зокрема й санкцій.