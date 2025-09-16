ZELENSKY (TELEGRAM) * «FINCHÉ LA RUSSIA NON AVRÀ PERDITE PESANTI (SOPRATTUTTO ECONOMICHE), EVITERÀ LA FINE DELLA GUERRA» (VIDEO BOMBARDAMENTO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Una giornata tipica per la Russia, che purtroppo evita una pressione internazionale davvero forte in risposta al prolungamento della guerra.
Notte – una serie di attacchi brutali con artiglieria a razzo e bombe aeree su Zaporizhzhia.
Su case ordinarie e infrastrutture urbane.
Purtroppo, il numero di feriti è aumentato durante il giorno.
Ci sono alcuni morti.
In mattinata, i droni russi hanno colpito nuovamente un centro logistico civile nella regione di Kiev.
Non ha senso dal punto di vista militare.
Un attacco russo mirato alle imprese ucraine.
Durante il giorno, un attacco al centro di Kharkiv, agli edifici universitari.
L’Università Nazionale di Farmacia è solo un obiettivo per la Russia.
Continuano i bombardamenti aerei guidati dalla Russia sulle comunità delle regioni di Sumy, Kharkiv e Donetsk.
I droni FPV vengono utilizzati nella regione di Zaporizhzhia.
I bombardamenti su Kherson sono costanti.
L’unico motivo per cui la Russia può permettersi tutto questo è che non fa male.
Finché la Russia non sentirà le sue perdite davvero pesanti, soprattutto quelle economiche, eviterà la vera diplomazia e la fine della guerra.
È importante che il mondo reagisca a ogni colpo.
È importante che l’Europa, gli Stati Uniti, i Paesi del G7 e del G20 non diano tempo alla Russia – tempo di guerra.
Sono necessarie sanzioni forti.
Sono necessarie forti tariffe sul commercio russo.
È necessaria una forte protezione della vita.
///
Типова доба для Росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни.
Ніч – серія жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю.
По звичайних будинках і міській інфраструктурі.
Кількість поранених, на жаль, протягом дня збільшилась.
Є загиблі.
Ранок – повторний удар російськими дронами по цивільному логістичному центру в Київській області.
Жодного військового сенсу.
Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву.
День – удар по центру Харкова, по будівлях університету.
Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень.
Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини.
Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області.
Постійні артобстріли Херсона.
Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, – їй не боляче.
Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни.
Важливо, щоб світ реагував на кожен удар.
Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни «сімки» та «двадцятки» не дарували Росії час – час на війну.
Сильні санкції потрібні.
Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні.
Сильний захист життя потрібен.