ZELENSKY * (TELEGRAM) : «DRONI UCRAINI IN PRODUZIONE, SERVE UN SOSTEGNO DA 6 MILIARDI PER RESPINGERE LA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
È fondamentale avere finanziamenti sufficienti per i nostri programmi di produzione di droni. E questo è ciò di cui abbiamo parlato anche con il Segretario Generale della NATO oggi, esclusivamente in merito alla produzione nazionale.
Il potenziale produttivo dell’Ucraina è molto più grande delle nostre capacità finanziarie. Stiamo lavorando per colmare questo divario. E oggi Mark ha già visto i nostri droni – diversi tipi, tutti molto efficaci, anzi l’arma numero uno. Stiamo trattenendo il nemico, tenendo la linea del fronte e riducendo il numero di vittime ucraine grazie ai droni. I russi stanno aumentando l’uso dei droni e noi abbiamo tutto ciò che serve per contrastarli. I finanziamenti sono importanti. Nel prossimo futuro, dobbiamo colmare il deficit di finanziamento di 6 miliardi di euro. Contiamo sul sostegno in questo senso.
Lo ha detto durante un incontro con i rappresentanti dei media.
///
Критично важливо, щоб було достатнє фінансування для наших програм виробництва дронів. І про це ми сьогодні також розмовляли з Генсеком НАТО, виключно про внутрішнє виробництво.
Український потенціал виробництва значно більший, ніж наші фінансові можливості. Працюємо, щоб закрити цей дефіцит. І сьогодні Марк уже бачив наші дрони – різні види, всі дуже ефективні, дійсно зброя номер один. Стримуємо ворога, тримаємо фронт і зменшуємо кількість втрат українців саме завдяки дронам. Росіяни збільшують кількість застосування дронів, у нас все є для протидії. Важливе фінансування. Найближчим часом нам треба закрити дефіцит фінансування в 6 мільярдів євро. Дуже розраховуємо на підтримку в цьому.
Сказав про це під час зустрічі з представниками ЗМІ.