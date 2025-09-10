ZELENSKY (TELEGRAM) * «DRONI RUSSI NELLO SPAZIO POLACCO, L’UCRAINA HA DISTRUTTO 380 VELIVOLI NEMICI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Questo non è il primo rapporto del comandante della nostra Forza Aerea in questa giornata. Stiamo chiarendo tutti i dati disponibili e analizzando i dettagli di questo attacco russo.
Nella notte, l’esercito ucraino ha informato la parte polacca, attraverso i canali pertinenti, del movimento dei droni russi.
Intorno alle 00:50 ora di Kiev, è stato registrato il primo attraversamento del confine di Stato tra Ucraina e Polonia da parte di un drone russo. Almeno due droni russi che hanno volato in Polonia durante la notte hanno utilizzato lo spazio aereo della Bielorussia. In totale, almeno diverse decine di droni russi hanno volato lungo il confine tra Ucraina e Bielorussia e nelle regioni occidentali dell’Ucraina, avvicinandosi a obiettivi in Ucraina e, apparentemente, in Polonia.
Il numero di droni russi che hanno attraversato il confine con la Polonia e si sono spinti in profondità nel suo territorio potrebbe essere più alto di quanto riportato in precedenza. Secondo i dati aggiornati, un totale di circa due dozzine di droni russi potrebbero essere entrati nello spazio aereo polacco quella notte. Controllo.
Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 380 droni russi di vario tipo. Almeno 250 di essi erano Shahid. Le informazioni esatte sui tipi di droni saranno stabilite dopo l’analisi dei rottami.
L’Ucraina è pronta ad ampliare la cooperazione con i nostri partner per garantire una protezione affidabile del cielo. Non solo la condivisione di informazioni o di intelligence, ma anche vere e proprie azioni congiunte nei cieli dovrebbero garantire la sicurezza dei nostri vicini. La Russia ha bisogno di sentire che gli europei sanno come difendersi.
Уже не перша доповідь за цю добу від командувача наших Повітряних сил. Уточнюємо всі наявні дані, аналізуємо деталі цього російського удару.
Ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.
Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі.
Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо.
Наші сили захисту неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них – «шахеди». Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків.
Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися.