ZELENSKY (TELEGRAM) * «DRONI RUSSI IN POLONIA, SERVE UNA DIFESA CONGIUNTA EUROPEA CONTRO L’AGGRESSIONE»

Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale
Ci sono sempre più informazioni sull’invasione della Polonia da parte dei droni d’attacco russi.
Al momento, conosciamo 8 droni.
Sempre più prove suggeriscono che questo movimento e la direzione dell’attacco non sono stati accidentali.
Ci sono già stati incidenti precedenti con singoli droni russi che hanno attraversato il confine e volato a breve distanza nei Paesi vicini.
Ma ora stiamo assistendo a una scala molto più ampia e a un’azione mirata.
L’Ucraina è pronta a fornire alla Polonia i dati necessari su questo attacco russo.
L’Ucraina è pronta ad aiutare la Polonia a costruire un sistema di allarme e di difesa adeguato contro queste sfide russe.
Ovviamente, l’aggressione russa è una minaccia per ogni nazione indipendente della nostra regione.
Pertanto, solo azioni congiunte e coordinate possono garantire una sicurezza affidabile.
Il precedente dell’utilizzo simultaneo di aerei da combattimento di diversi Paesi europei per abbattere le armi russe e proteggere le vite umane è importante.
L’Ucraina ha proposto da tempo ai suoi partner di creare un sistema di difesa aerea congiunto e di garantire l’abbattimento di Shaheds, altri droni e missili grazie alla forza combinata dei nostri aerei da combattimento e della difesa aerea.
Gli europei sono sempre più forti insieme.
La Russia deve sentire che la risposta a questa escalation, e ancor più al tentativo di umiliare uno dei Paesi chiave europei, sarà una risposta chiara e forte da parte di tutti i partner.
Надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі.
Станом на зараз відомо про 8 дронів.
Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару.
Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів.
Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість.
Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару.
Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.
Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні.
І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку.
Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.
Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО.
Разом європейці завжди сильніші.
Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів.