ZELENSKY (TELEGRAM) * «DRONI RUSSI AL CONFINE CON LA POLONIA, SOLO UNA FORZA EUROPEA CONGIUNTA PUÒ FORNIRE PROTEZIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Dall’una di notte, i nostri militari hanno registrato il movimento dei droni russi verso il confine con la Polonia.
Questo movimento non è un incidente o un errore, ma un movimento mirato.
I russi hanno utilizzato sia il nostro territorio che quello della Bielorussia per entrare nello spazio aereo polacco.
Quasi due dozzine di droni sono entrati in Polonia, e sembra che meno della metà del numero totale provenga dall’Ucraina.
L’attività russa è calcolata.
E possiamo vedere qual è stata la situazione alla fine – quanto è stato difficile gestirla.
L’Ucraina ha offerto alla Polonia l’assistenza necessaria per contrastarla.
Nessuno può garantire che non ce ne saranno centinaia se ci sono già decine di droni.
Solo una forza europea congiunta può fornire protezione.
Siamo pronti ad aiutare con la tecnologia, la formazione degli equipaggi e l’intelligence necessaria.
Purtroppo, finora, la Russia non ha ricevuto una reazione dura dai leader mondiali a ciò che i russi stanno facendo – una reazione con azioni.
Le dichiarazioni sono più che sufficienti, ma manca ancora l’azione.
I russi stanno testando i limiti di ciò che è possibile.
Stanno testando la reazione.
Stanno registrando come operano le forze armate dei Paesi della NATO, cosa possono o non possono fare.
In Bielorussia sono iniziate le esercitazioni congiunte con i russi e questo potrebbe far parte del piano di esercitazioni, per così dire.
Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею.
Цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух.
Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі.
Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа.
Прорахована російська активність.
І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись.
Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією.
Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів.
Тільки спільні європейські сили можуть дати захист.
Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.
На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями.
Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит.
Межі можливого росіяни випробовують.
Реакцію випробовують.
Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть.
На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань.