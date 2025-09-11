ZELENSKY (TELEGRAM) * «DOPO L’INTRUSIONE DI 19 DRONI RUSSI NEL TERRITORIO UE, ATTENDIAMO IL PACCHETTO DI 19 SANZIONI»

11.17 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Dopo l’intrusione deliberata di ieri di 19 droni russi nel territorio dell’Unione Europea, la risposta migliore sarebbe un forte pacchetto di 19 sanzioni. Questo pacchetto è in fase di definizione.

Le priorità sono il settore bancario russo e le banche dei Paesi che continuano a commerciare con la Russia, e l’infrastruttura della flotta ombra che alimenta il bilancio della guerra russa: capitani di navi, assicuratori, terminali utilizzati per spedire il petrolio e operatori di mercato che tollerano gli schemi russi.

Stiamo anche lavorando contro vari schemi per aggirare le sanzioni – stiamo preparando uno speciale strumento europeo di sanzioni che limiterà l’accesso della Russia a determinati beni critici. Sono in corso anche consultazioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti per combinare la pressione delle sanzioni, in particolare contro i guadagni derivanti dalle risorse energetiche russe.

Stiamo anche continuando a sincronizzare le sanzioni. Ieri, le sanzioni del Regno Unito contro la Russia e le sue entità affiliate sono entrate in vigore nella giurisdizione dell’Ucraina. Anche le sanzioni del Canada e i 18 pacchetti di sanzioni dell’UE sono stati sincronizzati in Ucraina. La prossima fase è rappresentata dalle sanzioni del Giappone, che saranno completate questo mese.

Insieme ai nostri partner, ci stiamo preparando a sincronizzare le sanzioni dell’Ucraina in altre giurisdizioni. Stiamo lavorando anche con il Canada e il Regno Unito. Dall’inizio di quest’anno, l’Ucraina ha già introdotto 44 pacchetti di sanzioni contro entità giuridiche e persone fisiche russe che lavorano per la guerra e contro i loro associati di altri Paesi.

Queste sanzioni includono restrizioni contro il complesso militare-industriale russo, schemi di fornitura di componenti critici alla Russia, entrate del bilancio russo e persone che promuovono la guerra o diffondono l’influenza russa.

Soprattutto, le raccomandazioni dell’Ucraina diventano parte delle sanzioni dei nostri partner. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano.

///

Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. Зараз триває наповнення цього пакету.

Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.

Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.

Продовжуємо й синхронізацію санкцій. Відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів. Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап – санкції Японії, вже цього місяця завершимо синхронізацію.

Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн.

Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.

Найважливіше, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів. Дякую всім, хто допомагає.