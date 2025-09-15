ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIPLOMAZIA ONU AL CENTRO, SETTIMANA STRATEGICA PER CONSOLIDARE GLI OBIETTIVI INTERNAZIONALI» (VIDEO)

19.49 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Stiamo programmando una settimana attiva della nostra diplomazia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – ed è importante che questa settimana dia impulso alla diplomazia.

Ora – una settimana prima dell’Assemblea Generale – il Presidente Trump sarà in Europa. Continuiamo il nostro lavoro molto attivo con i leader europei per garantire che siamo tutti coordinati e che raggiungiamo effettivamente le decisioni per fare pressione sulla Russia – decisioni che dovranno essere prese comunque.

E se il mondo non fornirà una risposta veramente tangibile al prolungamento della guerra da parte della Russia, se le sanzioni e le tariffe saranno rinviate, se l’esercito russo può già lanciare droni impunemente anche contro la Polonia – Putin continuerà a considerarlo come un permesso di fare la guerra.

Voglio ringraziare i nostri partner che prendono una posizione forte, che rispondono invece di aspettare. È necessario agire. Ringrazio tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina! Ringrazio tutto il nostro popolo! Gloria all’Ucraina!

We are planning an active week of our diplomacy at the UN General Assembly – and it is important that this week give impetus to diplomacy.

Now – one week before the General Assembly – President Trump will be in Europe. We continue our very active work with European leaders to ensure that we are all coordinated and actually reach decisions to put pressure on Russia – decisions that will have to be made anyway.

And if the world does not deliver a truly tangible response to Russia’s prolonging of the war, if sanctions and tariffs are postponed, if the Russian army can already launch drones with impunity even against Poland – Putin will continue to see it as permission to wage war.

I want to thank our partners who take a strong stance, who respond rather than wait. Action is needed. I thank everyone who stands with Ukraine! I thank all our people! Glory to Ukraine!