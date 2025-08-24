Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Viabilità Trento

ZELENSKY * (TELEGRAM) : «DIFESA E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, PER LA SICUREZZA INCONTRI CON I MINISTRI DELLA DIFESA»

19.02 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi, insieme al Primo Ministro del Canada Mark Carney, abbiamo visto gli ultimi sviluppi ucraini.

Si tratta di armi e attrezzature create qui in Ucraina per proteggere il nostro Paese.

Ringrazio tutti coloro che sono coinvolti in questo lavoro.

Stiamo sviluppando la nostra produzione, e questo è importante.

Ho anche incontrato i ministri della Difesa dei nostri Paesi partner, che sono venuti a trovarci in occasione del Giorno dell’Indipendenza.

Questo è un grande segno di solidarietà con i nostri soldati e con l’intero popolo ucraino.

Abbiamo parlato dell’importanza dello sviluppo dell’industria della difesa ucraina, della cooperazione in vari formati e delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, che sono importanti per il futuro del nostro Paese e per la sicurezza dell’intera Europa.

Vi ringrazio per il vostro sostegno e per la vostra disponibilità a continuare a lavorare per la sicurezza del nostro Paese.

///

Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні побачили новітні українські розробки.

Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави.

Дякую всім, хто залучений до цієї роботи.

Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо.

Також зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до нас у День Незалежності.

Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом.

Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи.

Дякую за підтримку й готовність працювати далі заради безпеки наших країни.

