Viabilità Trento

ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIFENDIAMO LE POSIZIONI AL FRONTE, PRONTI PER L’AUTUNNO CON RIFORNIMENTI E DIPLOMAZIA»

19.30 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ci sono stati rapporti da parte dei nostri militari.

Sulla situazione al fronte.

Prima di tutto, sulla direzione di Donetsk – Pokrovsk e altre aree importanti.

Stiamo difendendo le nostre posizioni, ed è essenziale che le difendiamo attivamente – stiamo distruggendo l’occupante ogni giorno.

Ringrazio tutte le nostre unità per la loro resilienza e precisione.

Stiamo anche lavorando per garantire che il nostro esercito abbia abbastanza rifornimenti per l’autunno.

Avremo incontri e contatti con i nostri partner e stiamo pianificando una settimana diplomatica molto attiva.

Були доповіді наших військових.

По ситуації на фронті.

Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки.

Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – ми знищуємо окупанта щодня.

Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність.

Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо.

Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень.

