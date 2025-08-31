ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIFENDIAMO LE POSIZIONI AL FRONTE, PRONTI PER L’AUTUNNO CON RIFORNIMENTI E DIPLOMAZIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ci sono stati rapporti da parte dei nostri militari.
Sulla situazione al fronte.
Prima di tutto, sulla direzione di Donetsk – Pokrovsk e altre aree importanti.
Stiamo difendendo le nostre posizioni, ed è essenziale che le difendiamo attivamente – stiamo distruggendo l’occupante ogni giorno.
Ringrazio tutte le nostre unità per la loro resilienza e precisione.
Stiamo anche lavorando per garantire che il nostro esercito abbia abbastanza rifornimenti per l’autunno.
Avremo incontri e contatti con i nostri partner e stiamo pianificando una settimana diplomatica molto attiva.
Були доповіді наших військових.
По ситуації на фронті.
Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки.
Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – ми знищуємо окупанта щодня.
Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність.
Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо.
Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень.