Viabilità Trento

ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIFENDEREMO LA TERRA, PRESERVEREMO L’INDIPENDENZA NAZIONALE PER LE PROSSIME GENERAZIONI»

12.51 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Ucraina sta attraversando il quarto anno di una guerra in piena regola, preservando la sua indipendenza, la sua sovranità e la capacità del nostro Stato di raggiungere e ottenere i risultati necessari.

Siamo fiduciosi che noi, lo Stato ucraino e il popolo ucraino, sopravviveremo a questa guerra. Difenderemo la nostra indipendenza, la nostra terra e il diritto a una vita nazionale indipendente per gli ucraini. In modo che i nostri figli e nipoti e i loro figli e nipoti possano vivere in sicurezza sulla propria terra e secondo le proprie regole.

Gli ucraini sono ucraini e gli ucraini saranno su questa terra dove le nostre prossime generazioni si troveranno tra cento anni. E tra cento anni, celebreranno qui il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Україна проходить уже четвертий рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів.

Впевнені, що вистоїмо в цій війні – Українська держава, український народ. Захистимо свою незалежність, і свою землю, і право на самостійне національне життя для українців. Щоб наші діти й онуки і щоб їхні діти й онуки могли жити в безпеці на своїй землі і за своїми правилами.

Українці є й українці будуть на цій землі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України.

