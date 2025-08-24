ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIFENDEREMO LA TERRA, PRESERVEREMO L’INDIPENDENZA NAZIONALE PER LE PROSSIME GENERAZIONI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’Ucraina sta attraversando il quarto anno di una guerra in piena regola, preservando la sua indipendenza, la sua sovranità e la capacità del nostro Stato di raggiungere e ottenere i risultati necessari.
Siamo fiduciosi che noi, lo Stato ucraino e il popolo ucraino, sopravviveremo a questa guerra. Difenderemo la nostra indipendenza, la nostra terra e il diritto a una vita nazionale indipendente per gli ucraini. In modo che i nostri figli e nipoti e i loro figli e nipoti possano vivere in sicurezza sulla propria terra e secondo le proprie regole.
Gli ucraini sono ucraini e gli ucraini saranno su questa terra dove le nostre prossime generazioni si troveranno tra cento anni. E tra cento anni, celebreranno qui il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.
///
Україна проходить уже четвертий рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів.
Впевнені, що вистоїмо в цій війні – Українська держава, український народ. Захистимо свою незалежність, і свою землю, і право на самостійне національне життя для українців. Щоб наші діти й онуки і щоб їхні діти й онуки могли жити в безпеці на своїй землі і за своїми правилами.
Українці є й українці будуть на цій землі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України.