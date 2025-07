ZELENSKY (TELEGRAM) * «DIALOGO CON IL PRIMO MINISTRO DEL CANADA CARNEY, COOPERAZIONE CONTRO LA RUSSIA E MAGGIORI SANZIONI»

17.02 - martedì 29 luglio 2025

Come sempre, una conversazione significativa e molto buona con il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Ho ringraziato per il sostegno al nostro popolo – assistenza militare, aiuto finanziario, sanzioni contro la Russia. Abbiamo discusso delle nostre necessità, in primis il potenziamento della difesa aerea con ulteriori sistemi e missili, oltre all’aumento dei finanziamenti per la produzione congiunta di droni, in particolare intercettori. Abbiamo anche parlato delle sanzioni contro la Russia. A Mosca hanno molta paura di esse, anche se fingono che non cambieranno nulla per loro. I dati delle nostre intelligence raccontano tutt’altra storia. Per questo è importante intensificare la pressione delle sanzioni e costringere l’aggressore a fare la pace. Garantiremo i passi necessari. Abbiamo discusso i risultati dell’ultimo incontro a Istanbul, dove la delegazione ucraina ha sottolineato ancora una volta la necessità di cessare il fuoco. È necessario fermare le uccisioni e gli attacchi contro le infrastrutture civili e critiche. Stiamo ancora aspettando una risposta alla nostra proposta di una riunione a livello dei leader. Ringrazio il Canada per il sostegno al mio disegno di legge che garantisce l’indipendenza e l’efficacia degli organismi anticorruzione in Ucraina e previene ogni tipo di influenza e interferenza da parte della Russia nel funzionamento della nostra infrastruttura anticorruzione. Io e Mark abbiamo la stessa posizione: ora è importante che il 31 luglio la Verkhovna Rada approvi questo disegno di legge nella sua interezza

Як завжди змістовна й дуже хороша розмова з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Подякував за підтримку наших людей – військову, фінансову допомогу, санкції проти Росії. Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки.

Обговорили підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню. Треба зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів.

Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому.