ZELENSKY (TELEGRAM) * «DA INIZIO SETTEMBRE LA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA HA UTILIZZATO 1.300 UAV D’ATTACCO E 900 BOMBE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Solo dall’inizio di settembre, la Russia ha utilizzato più di 1.300 UAV d’attacco, quasi 900 bombe guidate e fino a cinquanta missili di vario tipo contro l’Ucraina.
Ieri sera, ci sono stati altri attacchi alle infrastrutture civili. Tutti i servizi necessari stanno lavorando sui luoghi dei colpi.
Durante la prima settimana di settembre, il nemico ha colpito le regioni di Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Kherson, Kyiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Kirovohrad, Khmelnytsky, Zhytomyr, Volyn, Ivano-Frankivsk, Rivne e Lviv. Le esplosioni sono state udite in quasi tutte le regioni dell’Ucraina.
La Russia continua a trascinare questa guerra, cercando di fare della diplomazia una vera e propria farsa. E ci deve essere una risposta comune a tutto questo: ai bombardamenti e alle distruzioni, al disprezzo per gli sforzi diplomatici e il dialogo civile. Il Presidente Trump ha assolutamente ragione: per sbloccare la diplomazia, abbiamo bisogno di restrizioni efficaci sul commercio di petrolio e gas russo.
Dobbiamo aumentare la pressione delle sanzioni e le forniture di armi all’Ucraina e garantire che tali invasioni non si ripetano in futuro. Una pace duratura richiede garanzie di sicurezza efficaci e reali. Stiamo lavorando per implementare tutti questi componenti di una pace duratura in futuro. Sono grato a tutti i partner che sostengono l’Ucraina e il nostro popolo.
Лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів.
Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють усі необхідні служби.
Протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.
Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий Президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом.
Маємо посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому. Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну та наших людей.