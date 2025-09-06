ZELENSKY (TELEGRAM) * «COPENAGHEN – PARIGI – UZHHOROD, UN INCONTRO CON I NOSTRI AMICI DEGLI OTTO BALTICI DEL NORD» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Copenaghen, Parigi, Uzhhorod. Prima, un incontro con i nostri amici degli Otto Baltici del Nord. Poi, una coalizione di oltre 35 Paesi.
Il Presidente del Consiglio Europeo, il Primo Ministro della Slovacchia e il Ministro degli Affari Esteri della Svezia hanno visitato la nostra regione di Zakarpattia. Molti negoziati in questi giorni per dare all’Ucraina ancora più forza, ancora più resilienza.
Tutta l’Europa libera, l’America, il Canada, il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda e altri partner nel mondo sono con noi. Il risultato è che 26 Paesi sono pronti ad agire per garantire la sicurezza dell’Ucraina. Sono grato a tutti i leader per il nostro lavoro comune.
Ma prima di garantire la pace, dobbiamo spingere la Russia a farlo. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché Mosca smetta di rifiutare tutte le iniziative di pace e si renda conto delle conseguenze del prolungamento della guerra.
Sanzioni e tariffe forti – uno sforzo congiunto europeo e americano – sono la chiave per questo. Non dovrebbe esserci spazio per finanziare la macchina da guerra della Russia.
Poi, è necessario un maggiore lavoro transatlantico per far sentire realmente la pressione.
///
Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі – коаліція охочих, понад 35 країн.
Візити Президента Євроради, Премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості.
Поряд із нами вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі. Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу.
Але перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього. Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни.
Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися.
Далі – більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний.