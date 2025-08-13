ZELENSKY (TELEGRAM) * «CONVERSAZIONE POSITIVA TRA DONALD TRUMP E LEADER EUROPEI, COORDINAMENTO SULLA PACE E LA SICUREZZA IN UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Si è svolta una lunga, utile e positiva conversazione con Donald Trump e i leader europei: Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, António Costa, Keir Starmer e Karol Nawrocki, oltre a Mark Rutte. Apprezziamo la leadership e la determinazione del Presidente Trump a porre fine a questa guerra il prima possibile. Abbiamo discusso le questioni chiave che possono assicurare questo e garantire una pace duratura. Ringrazio tutti per l’impegno e le opinioni condivise. Abbiamo coordinato le posizioni prima dell’incontro in Alaska. Oggi è stato molto importante sentire che l’Ucraina, tutta l’Europa e gli Stati Uniti stanno seguendo una linea comune. In particolare, la cessazione degli omicidi deve essere immediata, la diplomazia sull’Ucraina e l’Europa deve essere fatta insieme con l’Ucraina e l’Europa, e la sicurezza deve avere garanzie solide. La pressione sulla Russia sta funzionando. La pace non ha alternative. Servono risultati chiari. Insieme possiamo ottenerli. Il Presidente Trump ha proposto di fare una chiamata dopo l’incontro in Alaska. Abbiamo discusso i possibili format per i prossimi colloqui e incontri. Grazie!
///
Тривала, корисна й позитивна розмова з Дональдом Трампом та європейськими лідерами: Фрідріхом Мерцом, Емманюелєм Макроном, Джорджею Мелоні, Александром Стуббом, Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою, Кіром Стармером і Каролем Навроцьким, а також Марком Рютте. Ми цінуємо лідерство та рішучу налаштованість Президента Трампа завершити цю війну якнайшвидше. Обговорили ключові речі, які можуть це забезпечити та зробити мир тривалим. Дякую всім за активність і спільні погляди. Ми скоординували позиції перед зустріччю на Алясці. І сьогодні було дуже важливо почути, що Україна та вся Європа й Сполучені Штати йдуть спільним курсом. Зокрема, припинення вбивств має бути негайним, дипломатія щодо України та Європи – разом з Україною та Європою, а безпека – дійсно із сильними гарантіями. Тиск на Росію працює. Мир не має альтернатив. Потрібні чіткі результати. Разом можемо це забезпечити. Президент Трамп запропонував зідзвонитися після Аляски. Обговорили можливі формати наступних розмов і зустрічей. Дякую!