ZELENSKY (TELEGRAM) * «CONVERSAZIONE CON ULF KRISTERSSON, FOCUS SULLA FINE DELLA GUERRA»

Ho parlato con il Primo Ministro della Svezia Ulf Kristersson. Ho ringraziato per il sostegno molto significativo alla difesa. La Svezia quest’anno ha destinato 4 miliardi di dollari per aiutare la nostra difesa. Ho informato sulla situazione al fronte, abbiamo discusso dettagliatamente della situazione diplomatica. La Svezia, come tutti i paesi del Nord Europa, sostiene chiaramente la necessità di una fine della guerra il più rapida, onesta e affidabile possibile, e una pressione efficace sulla Russia. È la Russia che deve fare passi per finire la guerra che essa stessa ha iniziato. Continueremo a coordinarci con la Svezia e altri partner per rafforzare le nostre posizioni. Abbiamo discusso possibili formati di incontri e concordato con Ulf di effettuare visite appropriate a breve. Abbiamo anche parlato della nostra cooperazione nello sviluppo dell’aviazione militare ucraina. Stiamo attualmente definendo su quali piattaforme di combattimento opererà la nostra flotta aerea nelle fasi successive. Abbiamo concordato che i nostri team, ucraino e svedese, lavoreranno sostanzialmente su questa questione.
Говорив із Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Подякував за дуже відчутну оборонну підтримку. Швеція в цьому році спрямувала 4 млрд дол. на допомогу нашому захисту.
Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій.
Обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом. Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання.