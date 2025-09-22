ZELENSKY (TELEGRAM) * «CONTINUANO LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, DOPO L’ATTACCO RUSSO A ZAPORIZHZHIA»

08.47 - lunedì 22 settembre 2025

Le operazioni di salvataggio e la rimozione delle macerie continuano dopo l’attacco russo a Zaporizhzhia.

Le bombe aeree guidate hanno colpito infrastrutture civili e case comuni.

Sono stati danneggiati 15 edifici multipiano e 10 edifici privati.

Al momento, sono state segnalate tre persone morte.

Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici.

Anche le regioni di Donetsk, Dnipro, Sumy, Kyiv, Kharkiv e Kherson sono state colpite dai droni durante la notte.

In totale, più di 140 droni, alcuni dei quali sono “scacchisti”.

A Sumy, sono stati danneggiati un’azienda di produzione di pane, una scuola e un asilo.

Una persona è rimasta ferita.

Anche una scuola normale a Malotaranivka, nella regione di Donetsk, è stata distrutta.

Dove necessario, i nostri servizi stanno lavorando sul posto.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sta per iniziare i suoi lavori: i leader si riuniranno a New York.

Questa è la quarta volta che la Russia accompagna uno degli eventi diplomatici più importanti del mondo con degli assassinii.

Ecco perché è così importante che questa settimana diplomatica sia produttiva.

Dobbiamo agire per evitare che le uccisioni e la guerra diventino una routine.

Abbiamo bisogno di una pressione davvero forte sulla Russia, di nuovi passi congiunti da parte di tutti coloro che nel mondo credono che il diritto internazionale debba funzionare di nuovo.

L’Europa, gli Stati Uniti, i Paesi del G7 e del G20 – tutti coloro che hanno una reale influenza sulla Russia.

Sanzioni forti, forti pressioni politiche, ritenere la Russia responsabile della guerra – tutto questo è necessario.

Tutto questo accadrà.

Grazie a tutti coloro che ci aiutano!

