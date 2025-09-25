ZELENSKY (TELEGRAM) * «CON LA FIRST LADY INCONTRO CON LA COMUNITÀ UCRAINA NEGLI USA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Insieme alla First Lady Olena Zelenska, @FirstLadyOfUkraine ha incontrato i rappresentanti della comunità ucraina negli Stati Uniti.
Una bella conversazione sui risultati di questa visita negli Stati Uniti, sui colloqui con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sull’importante cambiamento nei suoi segnali di sostegno all’Ucraina.
Abbiamo parlato con il Presidente di molte cose.
Prima di tutto, si tratta di sostegno politico all’Ucraina, di sostegno strategico all’Ucraina, che sarà in futuro, ma è molto importante il sostegno tattico, che è adesso, per sopravvivere.
È importante che torniamo a casa con questo.
Ha parlato del lavoro congiunto con i partner negli Stati Uniti e in Europa per rafforzare le sanzioni contro la Russia e le sanzioni secondarie, e per sviluppare la cooperazione con gli Stati Uniti nell’ambito di vari accordi: sui minerali, sui droni e sull’acquisto di armi.
È molto importante che anche a migliaia di chilometri di distanza dall’Ucraina, la voce del nostro Paese venga ascoltata e che l’Ucraina venga ricordata.
Sono grato che l’Ucraina sia ascoltata, vista e sentita.
Vediamo il rispetto per l’Ucraina.
Разом із першою леді Оленою Зеленською @FirstLadyOfUkraine зустрілися з представниками української громади в США.
Хороша розмова про результати цього візиту до США, переговори з Президентом США Дональдом Трампом і важлива зміна його сигналів щодо підтримки України. І ми говорили з Президентом про багато речей. Передусім це підтримка України політично, підтримка України стратегічно, що буде в майбутньому, але дуже важлива тактична підтримка, що зараз, щоб вистояти. Важливо, що ми повертаємось із цим додому.
Розповів про спільну з партнерами в США та Європі роботу щодо посилення санкцій проти Росії та вторинних санкцій, розвитку співпраці із США в межах різних угод: щодо мінералів, дронів та закупівлі зброї.
Дуже важливо, щоб навіть за тисячі кілометрів від України голос нашої країни звучав і щоб про Україну памʼятали. Я дякую за те, що Україна звучить, ми її бачимо й чуємо. Бачимо повагу до України.