ZELENSKY (TELEGRAM) * COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE: «HO PARLATO CON IL PRESIDENTE COVENTRY, CONFRONTO SU ATLETI UCRAINI ED OLIMPIADI 2026»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho parlato con Kirsty Coventry, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale.
Si è congratulato con lei per la sua elezione, le ha augurato successo e l’ha ringraziata per il sostegno del CIO all’Ucraina e agli sportivi ucraini.
Purtroppo, la Russia continua la sua aggressione e non fa alcun passo verso la pace.
Oggi, non esiste al mondo un distruttore di infrastrutture sportive e persino dei principi stessi dell’olimpismo più grande dello Stato russo.
Oltre 600 atleti e allenatori ucraini sono stati uccisi dagli attacchi russi durante la guerra totale, e centinaia di nostre strutture sportive sono state distrutte.
Ogni evento sportivo su cui lo Stato russo mette le mani, cerca sempre di stravolgerlo per adattarlo alla sua propaganda di Stato, che è una propaganda di odio e di guerra.
Pertanto, dobbiamo mantenere una distanza tra il movimento sportivo e questo male russo.
Oggi abbiamo parlato, in particolare, dei preparativi per le Olimpiadi invernali del 2026 in Italia.
Non solo noi in Ucraina, ma anche molti altri Paesi pro-vita si aspettano che il CIO mantenga la posizione di principio assunta durante le Olimpiadi di Parigi contro la Russia aggressiva e la sua alleata Bielorussia.
Siamo pronti a condividere tutte le informazioni necessarie.
Mi auguro di vedere la signora Kirsti in Ucraina.
///
Говорив із Президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.
Привітав з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК.
На жаль, Росія продовжує свою агресію та не робить жодних кроків до миру.
Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури і навіть самих принципів олімпізму, ніж російська держава.
За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об’єктів.
Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це пропаганда ненависті та війни.
Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом.
Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії.
Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі.
Ми готові поділитися всією необхідною інформацією.
Буду радий бачити пані Кірсті в Україні.