ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUIO TELEFONICO PRODUTTIVO CON IL PRESIDENTE TRUMP, FOCUS SU FINE GUERRA E COOPERAZIONE MILITARE»

16.28 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il colloquio con il Presidente Trump è stato produttivo. Il punto chiave è, ovviamente, porre fine alla guerra. Siamo grati al Presidente degli Stati Uniti per tutti gli sforzi per una pace giusta e duratura. È davvero necessario fermare gli omicidi il prima possibile, e lo sosteniamo completamente. La guerra avrebbe potuto finire da molti mesi se la Russia non l’avesse prolungata.

Oggi abbiamo coordinato le nostre posizioni – dell’Ucraina e degli Stati Uniti. Abbiamo scambiato valutazioni sulla situazione: la Russia ha aumentato la crudeltà degli attacchi. Il Presidente Trump è completamente informato sugli attacchi russi a Kiev e in altre nostre città e comunità.

Naturalmente, abbiamo parlato delle sanzioni contro la Russia. La loro economia continua a crollare, ed è per questo che a Mosca si preoccupano di questa prospettiva e della determinazione del Presidente Trump. Questo può cambiare molto.

Abbiamo discusso soluzioni europee congiunte che possono aiutare la nostra difesa. Ora abbiamo già decisioni da Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Danimarca – più di un miliardo di dollari per armi americane che l’Ucraina riceverà. Grazie! Questa cooperazione con i Paesi della NATO continuerà.

Abbiamo parlato anche della nostra cooperazione difensiva bilaterale con l’America. Il progetto di accordo sui droni è stato già preparato dalla parte ucraina, siamo pronti a discuterlo in dettaglio e a firmarlo. Potrebbe essere uno degli accordi più forti. Grazie a ogni cuore americano che supporta la nostra difesa della vita. Grazie, Presidente Trump!

Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували.

Сьогодні скоординували наші позиції – України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.

Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити.

Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться.

Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!