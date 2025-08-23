ZELENSKY * (TELEGRAM) : «COLLOQUIO CON L’OLANDA, PRESSING PER LA PACE E GARANZIE DI SICUREZZA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho parlato con il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Dick Schoof.
Oggi è un giorno molto speciale in Ucraina: la Giornata Nazionale della Bandiera. Grazie, Dick, per le parole così importanti e calorose di sostegno al nostro popolo, a tutti gli ucraini. Apprezziamo molto l’assistenza dei Paesi Bassi e la solidarietà del popolo olandese. Grazie per essere al nostro fianco e per aiutare a proteggere le vite umane.
Naturalmente, abbiamo parlato del nostro lavoro diplomatico con i partner e degli incontri a Washington. Ora c’è una possibilità reale di porre fine a questa guerra. L’Ucraina è pronta a compiere passi costruttivi che possano avvicinare una vera pace. Tuttavia, la Russia non mostra alcuna intenzione di pace da parte sua e continua a bombardare le nostre città. Abbiamo la stessa visione di tutti i segnali provenienti da Mosca in questi giorni. Abbiamo bisogno di pressioni per cambiare la loro posizione e di un incontro al più alto livello per discutere tutte le questioni.
Abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza. I team dell’Ucraina, degli Stati Uniti e dei partner europei stanno lavorando alla loro architettura. Tutti gli sviluppi saranno pronti nei prossimi giorni. Abbiamo parlato di come i Paesi Bassi possano aumentare il loro coinvolgimento in questo processo e contribuire alle garanzie di sicurezza.
Abbiamo anche parlato dei nostri progetti comuni e degli investimenti nella produzione di difesa ucraina. Stiamo preparando importanti accordi e incontri nel prossimo futuro. Grazie!
///
Говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Сьогодні в Україні дуже особливий день – День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя.
Звісно, говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання.
Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки.
Говорили також про наші спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Готуємо важливі домовленості та зустрічь найближчим часом. Дякую!