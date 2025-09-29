ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUIO CON LA PRESIDENTE MOLDAVIA MAIA SANDU, PER CONGRATULARMI DELLA VITTORIA ELETTORALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con il Presidente della Moldavia, Maia Sandu.
Sono lieto di congratularmi con Maia per la sua importantissima vittoria e le auguro di avere successo.
Queste elezioni hanno dimostrato che le attività destabilizzanti della Russia stanno perdendo e la Moldavia sta vincendo in Europa.
La sovversione russa, la costante disinformazione – niente di tutto questo ha funzionato.
È importante che la Moldavia sia stata efficace nel difendersi dalle minacce, insieme a tutti coloro che l’hanno aiutata.
Noi sosteniamo sempre la Moldavia.
Continueremo a lavorare insieme.
Insieme, supereremo le sfide e costruiremo un futuro in cui i nostri popoli avranno buone prospettive in tutti i settori – sicurezza, economia e, quindi, sociale.
Говорив із Президенткою Молдови Маєю Санду.
Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху.
Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав.
Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна.