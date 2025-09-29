Popular tags:
News
non mediate!
ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLLOQUIO CON LA PRESIDENTE MOLDAVIA MAIA SANDU, PER CONGRATULARMI DELLA VITTORIA ELETTORALE»

11.21 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho parlato con il Presidente della Moldavia, Maia Sandu.

Sono lieto di congratularmi con Maia per la sua importantissima vittoria e le auguro di avere successo.

Queste elezioni hanno dimostrato che le attività destabilizzanti della Russia stanno perdendo e la Moldavia sta vincendo in Europa.

La sovversione russa, la costante disinformazione – niente di tutto questo ha funzionato.

È importante che la Moldavia sia stata efficace nel difendersi dalle minacce, insieme a tutti coloro che l’hanno aiutata.

Noi sosteniamo sempre la Moldavia.

Continueremo a lavorare insieme.

Insieme, supereremo le sfide e costruiremo un futuro in cui i nostri popoli avranno buone prospettive in tutti i settori – sicurezza, economia e, quindi, sociale.

///

Говорив із Президенткою Молдови Маєю Санду.

Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху.

Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав.

Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна.

