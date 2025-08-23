ZELENSKY * (TELEGRAM) : «COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA RAMAPHOSA, È DISPONIBILE AL DIALOGO CON MOSCA PER FERMARE LA GUERRA»

13.31 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ha parlato con il Presidente della Repubblica del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, su sua richiesta.

L’ho informato sugli sforzi diplomatici congiunti con i partner e sugli incontri produttivi con il Presidente Trump a Washington. Dobbiamo porre fine a questa guerra, che nessuno, tranne la Russia, ha mai voluto. Dobbiamo fermare le uccisioni e la distruzione.

Ho ribadito che sono pronto a qualsiasi forma di incontro con il leader russo. Tuttavia, vediamo che Mosca sta cercando di ritardare ulteriormente le cose. È importante che il Sud globale invii i segnali appropriati e spinga la Russia alla pace.

Abbiamo discusso dei futuri contatti con i nostri partner – il mio e quello di Cyril – e delle opportunità di lavorare insieme al continente africano per sviluppare le relazioni e garantire la sicurezza alimentare e una piattaforma per il dialogo. Abbiamo concordato di rimanere in contatto. Grazie!

Говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на його прохання.

Поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні. Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування.

Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру.

Обговорили майбутні контакти з партнерами – мої та Сиріла, – а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу. Домовилися бути на звʼязку. Дякую!