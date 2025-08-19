Popular tags: featured 20
ZELENSKY * (TELEGRAM) COLLOQUI A WASHINGTON: «L’UCRAINA LAVORA CON GLI USA ED I LEADER EUROPE, PER GARANZIE DI SICUREZZA E PACE»

11.12 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ieri si sono svolti importanti colloqui a Washington con il Presidente degli Stati Uniti e i leader europei.

Un passo davvero significativo verso la fine della guerra e la sicurezza dell’Ucraina e del nostro popolo.

Stiamo già lavorando sul contenuto specifico delle garanzie di sicurezza.

Oggi, continuiamo a coordinarci a livello di leader, discuteremo e prepareremo i formati appropriati.

Continueremo a lavorare anche domani.

Anche i consiglieri per la sicurezza nazionale sono in costante contatto.

Ci saranno garanzie di sicurezza.

Ringrazio tutti i partner per la loro determinazione e il loro sostegno.

L’Ucraina sente questa forza.

E faremo di tutto per rendere il cammino verso la pace una realtà – attraverso il partenariato, le garanzie di sicurezza e il coraggio del popolo ucraino.

 

///

Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами.

Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей.

Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки.

Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати.

Продовжимо працювати й завтра.

Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті.

Гарантії безпеки будуть.

Дякую всім партнерам за рішучість і підтримку.

Україна відчуває цю силу.

І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу.

