ZELENSKY * (TELEGRAM) COLLOQUI A WASHINGTON: «L’UCRAINA LAVORA CON GLI USA ED I LEADER EUROPE, PER GARANZIE DI SICUREZZA E PACE»

Ieri si sono svolti importanti colloqui a Washington con il Presidente degli Stati Uniti e i leader europei.
Un passo davvero significativo verso la fine della guerra e la sicurezza dell’Ucraina e del nostro popolo.
Stiamo già lavorando sul contenuto specifico delle garanzie di sicurezza.
Oggi, continuiamo a coordinarci a livello di leader, discuteremo e prepareremo i formati appropriati.
Continueremo a lavorare anche domani.
Anche i consiglieri per la sicurezza nazionale sono in costante contatto.
Ci saranno garanzie di sicurezza.
Ringrazio tutti i partner per la loro determinazione e il loro sostegno.
L’Ucraina sente questa forza.
E faremo di tutto per rendere il cammino verso la pace una realtà – attraverso il partenariato, le garanzie di sicurezza e il coraggio del popolo ucraino.
Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами.
Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей.
Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки.
Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати.
Продовжимо працювати й завтра.
Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті.
Гарантії безпеки будуть.
Дякую всім партнерам за рішучість і підтримку.
Україна відчуває цю силу.
І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу.