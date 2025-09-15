ZELENSKY (TELEGRAM) * «CARRI ARMATI UCRAINI DECISIVI CONTRO L’INVASIONE RUSSA, DIFENDONO LE POSIZIONI STRATEGICHE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il coraggio e la precisione dei nostri carristi, la potenza di fuoco e la manovrabilità dei nostri carri armati continuano ad essere essenziali per difendere le posizioni ucraine e distruggere i soldati russi, le loro posizioni e le loro fortificazioni.
In totale, le nostre brigate di combattimento hanno più di 100 battaglioni di carri armati, e sono tutte unità esperte – una forza di carri armati significativa in Europa. Soldati di cui siamo orgogliosi. Un’esperienza che l’Ucraina è pronta a condividere con i nostri partner.
Oggi, onoriamo i migliori soldati con i premi statali – coloro che hanno dimostrato di saper difendere il nostro Paese e le nostre posizioni. Ancora una volta, mi congratulo con tutti i nostri soldati carristi. Grazie.
Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту українських позицій та знищення російських солдатів, їхніх позицій та укріплень.
Загалом у наших бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів, і це все досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємось. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів.
Сьогодні відзначаємо державними нагородами найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в захисті нашої держави, наших позицій. Ще раз вітаю всіх наших воїнів-танкістів. Дякую вам.