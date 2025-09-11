ZELENSKY (TELEGRAM) * «BENVENUTO AL PRESIDENTE FINLANDESE, FOCUS SU ATTACCO RUSSO E SOSTEGNO EUROPEO» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Sono lieto di dare il benvenuto in Ucraina al Presidente della Finlandia Alexander Stubb – un amico del nostro Paese, un uomo che sta facendo molto per sostenerci, per fermare la guerra e per garantire in modo affidabile la sicurezza.
Oggi abbiamo avuto una discussione sostanziale in molti settori. Abbiamo prestato molta attenzione all’attacco che i russi hanno condotto ieri contro la Polonia. Tutto indica che il lancio di droni russi in Polonia attraverso l’Ucraina e la Bielorussia è stato premeditato e sicuramente non è stato un incidente. Purtroppo, la Russia ha la capacità di continuare ed espandere la sua aggressione. Sono necessarie misure forti, e non solo da parte dell’Europa, una forte pressione che limiti realmente il potenziale di belligeranza russo.
Sono grato alla Finlandia per aver sostenuto tutte le sanzioni. Siamo in attesa del 19° pacchetto di sanzioni dell’UE. Sono anche grato per il sostegno del nostro movimento all’Unione Europea e all’apertura dei cluster.
Si tratta di una questione separata e molto importante. La questione dei rifugi. In Ucraina apprezziamo il fatto che la Finlandia sia coinvolta in iniziative come la Shelter Coalition. Si tratta di qualcosa che ci aiuta non solo a livello statale, ma anche a livello delle nostre comunità. È importante intensificare il lavoro di queste coalizioni, tutta la cooperazione che aiuta il Paese, le comunità e ogni persona.
Радий вітати в Україні Президента Фінляндії Александра Стубба – друга нашої держави, людину, яка так багато робить, щоб підтримати нас, щоб зупинити війну та надійно гарантувати безпеку.
Сьогодні говорили предметно по багатьох напрямах. Приділили багато уваги тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через території України та Білорусі був продуманим і точно не є випадковістю. Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Потрібні сильні кроки, і не тільки від Європи, сильний тиск, які реально обмежать потенціал російської войовничості.
Вдячний Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи. Очікуємо 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Вдячний і за підтримку нашого руху у Євросоюз і відкриття кластерів.
Окреме й дуже важливе. Питання укриттів. Ми в Україні цінуємо, що Фінляндія бере участь в таких ініціативах, як коаліція укриттів. Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні наших громад. Важливо активізувати роботу й саме таких наших коаліцій, усю співпрацю, яка допомагає країні, громадам, кожній людині.