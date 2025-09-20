ZELENSKY (TELEGRAM) * «BENE LA PREPARAZIONE DEL 19° PACCHETTO DI SANZIONI, OK A PRESSIONI SULLA RUSSIA CON L’AGGRESSIONE IN CORSO» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Questa settimana ha avvicinato l’approvazione del 19° pacchetto di sanzioni contro l’aggressione russa, e siamo in attesa della sua approvazione. Stiamo sincronizzando rapidamente il pacchetto in Ucraina. Le risorse energetiche della Russia sono limitate. Così come l’infrastruttura della flotta ombra: ci saranno nuove pressioni. Anche gli schemi di criptovaluta, che i russi utilizzano per aggirare le sanzioni: L’Europa li contrasterà. Sono grato che le proposte ucraine al pacchetto di sanzioni dell’UE siano state ampiamente prese in considerazione. Lavoriamo costantemente su questo aspetto con ciascuno dei nostri partner e, ovviamente, in primo luogo con l’Unione Europea e anche con il Gruppo dei Sette. Ci aspettiamo anche forti passi di sanzioni da parte degli Stati Uniti d’America – l’Europa sta facendo la sua parte. Oggi ho anche firmato i decreti che impongono nuove sanzioni all’Ucraina. Ho firmato tre pacchetti di sanzioni. In particolare, contro i propagandisti che aiutano la Russia, contro vari individui che fanno affari nel territorio occupato e riempiono il bilancio russo, sostengono questo sistema del male, così come contro gli individui che destabilizzano la Moldavia nell’interesse di Mosca. L’Ucraina sta aiutando la Moldavia e noi siamo interessati alla stabilità del nostro vicino, al successo della Moldavia.
Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, очікуємо на затвердження.
Швидко синхронізуємо пакет в Україні.
Енергоресурси Росії обмежуються.
І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск.
Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти.
Дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані.
Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом, і також з «Групою семи».
Очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує.
Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України.
Три пакети санкцій було мною підписано.
Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.
Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови.