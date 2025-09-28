ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO DI 12 ORE ALL’UCRAINA, COLPITE LE NOSTRE CITTÀ CON 500 DRONI E 40 MISSILI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Un massiccio attacco russo all’Ucraina è durato più di 12 ore.
Colpi brutali, terrore deliberato e mirato contro città ordinarie – quasi 500 droni d’attacco e più di 40 missili, compresi i “pugnali”.
Al mattino, gli ‘Shahid’ russo-iraniani sono tornati nei nostri cieli.
Le principali aree di attacco nemico sono state Kyiv e la sua regione, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv e Odesa.
L’edificio dell’Istituto di Cardiologia nella capitale è stato danneggiato dai bombardamenti.
Al momento, quattro persone sono state uccise a Kiev, tra cui una bambina di 12 anni.
Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici.
In totale, si sa che almeno 40 persone sono rimaste ferite in Ucraina, compresi i bambini.
Sono stati colpiti una panetteria, un impianto di gomma per auto, edifici privati e appartamenti e infrastrutture civili.
Tutti i servizi necessari stanno lavorando sul posto.
Questo spregevole attacco ha avuto luogo alla fine della settimana dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e questo è il modo in cui la Russia sta dichiarando la sua vera posizione.
Mosca vuole continuare a combattere e a uccidere e merita solo la più severa pressione da parte del mondo.
Per il Cremlino è vantaggioso continuare questa guerra e il terrore finché avrà a disposizione il denaro per l’energia e la flotta ombra.
Continueremo a colpire per negare alla Russia queste opportunità di guadagno e di forzare la diplomazia.
Chiunque voglia la pace dovrebbe sostenere gli sforzi del Presidente Trump per bloccare tutte le importazioni russe.
Il momento di un’azione decisiva è giunto da tempo e attendiamo una risposta forte da parte degli Stati Uniti, dell’Europa, del G7 e del G20.
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну.
Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «кинджали».
Вранці знову в нашому небі російсько-іранські «шахеди».
Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.
Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології.
Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка.
Мої співчуття всім рідним та близьким.
Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.
Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Всі необхідні служби працюють на місцях.
Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію.
Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу.
Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот.
Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії.
Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт.
Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, «сімки», «двадцятки».