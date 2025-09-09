ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO A YAROVA, 24 CIVILI UCCISI NELL’OBLAST’ DI DONETSK» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’attacco russo al villaggio di Yarova nell’Oblast’ di Donetsk è stato terribile oggi – un attacco con missili guidati.
I russi sapevano esattamente dove stavano colpendo, hanno visto esattamente che stavano colpendo i civili.
Si trattava di persone comuni che ricevevano la pensione.
Per ora, lo sappiamo: 24 persone sono state uccise, le mie condoglianze.
Altre 19 sono rimaste ferite.
A tutti viene fornita l’assistenza necessaria.
Questo è solo uno dei tanti colpi con cui i russi colpiscono ogni giorno gli ucraini – il nostro popolo, il nostro Stato.
I russi continuano a uccidere ed è terribile che non ci sia una reazione abbastanza forte da parte degli attori globali.
Questo è esattamente ciò che Putin percepisce come il permesso di continuare a combattere – se non c’è una forte pressione, se non c’è una risposta abbastanza forte.
L’economia russa, lo Stato russo, dovrebbero provare dolore ogni volta che uccidono, ogni volta che colpiscono.
Senza nuove sanzioni, non ci saranno progressi nella diplomazia e in tutti gli sforzi per porre fine alla guerra.
E il tempo è fondamentale.
Da troppo tempo ormai, non c’è stato un aumento della pressione sulla Russia che avesse un impatto tangibile e immediato sulla macchina militare russa – su quei settori e aree che influenzano l’aggressione.
Gli effetti ritardati sull’economia non funzionano – i russi lo dimostrano costantemente con nuovi attacchi.
Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби.
Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних.
Це були звичайні люди, які отримували пенсії.
Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття.
Поранені ще 19.
Усім надається необхідна допомога.
Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі.
Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів.
Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь.
Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів.
Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну.
І час важливий.
Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію.
Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами.