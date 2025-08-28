ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO A KIEV, 19 MORTI, 4 BAMBINI UCCISI IN UN BOMBARDAMENTO SENZA PRECEDENTI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutto il giorno in diverse località di Kiev per rimuovere le macerie dell’attacco russo.
Si è trattato di uno dei più grandi attacchi.
C’erano quasi 600 droni e 31 missili, compresi i missili balistici.
Al momento, 19 persone sono state uccise a Kiev, tra cui quattro bambini.
Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici.
Questo attacco dimostra chiaramente che gli obiettivi della Russia non sono cambiati.
Vogliono combattere, colpiscono non solo la nostra gente, non solo le nostre città e comunità.
La Russia ora sta colpendo tutti coloro che nel mondo vogliono la pace.
Questo è un attacco contro l’Ucraina.
È un colpo all’Europa.
È anche un attacco russo contro il Presidente Trump e altri attori globali.
A Washington, abbiamo sentito che Putin sembra essere pronto a porre fine alla guerra – per incontrarsi a livello di leader e risolvere le questioni chiave.
Ma sceglie la balistica rispetto a qualsiasi passo reale verso la pace.
Uccide i bambini per evitare di parlare di quando e come ci sarà la pace.
Il problema è che non ha paura di colpire in questo modo i leader a cui promette qualcosa.
Il mondo ha bisogno di una risposta chiara a questo male.
Non ci sono scadenze che Putin non possa infrangere.
Non ci sono opportunità diplomatiche che non siano state rovinate dalla Russia.
Dobbiamo adottare misure forti.
Ringrazio tutti coloro che lo capiscono.
Abbiamo bisogno di sanzioni.
Abbiamo bisogno di tariffe su coloro che sponsorizzano questa guerra.
///
Увесь день на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару.
Це був один із найбільших ударів.
Було майже 600 дронів, 31 ракета, у тому числі балістичні.
Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, із них чотири дитини.
Мої співчуття всім рідним та близьким.
Цей удар чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися.
Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах.
Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру.
Це удар по Україні.
Це удар по Європі.
Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах.
У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань.
Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру.
Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир.
Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє.
Потрібна чітка відповідь світу на це зло.
Немає дедлайнів, які б Путін не зірвав.
Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію.
Потрібні сильні кроки.
Дякую всім, хто це розуміє.
Потрібні санкції.
Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну.