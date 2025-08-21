ZELENSKY * (TELEGRAM) : «ATTACCO RUSSO A IMPRESA CIVILE, 15 FERITI IN UN RAID CON 574 DRONI E 40 MISSILI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La scorsa notte, l’esercito russo ha stabilito uno dei suoi più folli record anti-record. Hanno colpito infrastrutture civili, edifici residenziali e la nostra gente.
Hanno usato diversi missili da crociera contro un’azienda americana a Zakarpattia. Si trattava di una normale impresa civile, un investimento americano. Produceva oggetti domestici comuni come le macchine da caffè. E anche questo è un obiettivo dei russi. È molto significativo. Ora l’incendio è ancora in fase di spegnimento nell’impresa. Al momento, sappiamo di 15 persone che sono rimaste ferite nell’attacco. A tutte loro è stata fornita l’assistenza necessaria.
I soccorritori stanno lavorando anche in molte altre regioni, da Zaporizhzhia a Volyn. In totale, nella notte sono stati utilizzati contro l’Ucraina 574 droni d’attacco e 40 missili. La maggior parte di essi è stata abbattuta. Purtroppo, non tutti.
E i russi hanno sferrato questo attacco come se nulla fosse cambiato. Come se non ci fossero sforzi da parte del mondo per fermare questa guerra. Abbiamo bisogno di una reazione a tutto questo. Non c’è ancora nessun segnale da parte di Mosca che indichi la reale intenzione di impegnarsi in negoziati significativi e di porre fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di pressione. Sanzioni forti, tariffe forti. Grazie a tutti coloro che ci aiutano!
Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях.
Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу.
Рятувальники працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі.
І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!