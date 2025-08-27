ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCHI RUSSI NELLE REGIONI UCRAINE, CENTO DRONI PROVOCANO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CIVILI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Continuano i lavori di restauro nella regione di Sumy dopo gli attacchi dei droni russi.
Quasi un centinaio di UAV e attacchi mirati di notte contro le nostre regioni, in particolare contro le infrastrutture civili.
Purtroppo, le strutture energetiche sono state danneggiate.
L’attacco ha causato interruzioni di corrente nelle regioni di Poltava, Sumy e Chernihiv.
Più di centomila famiglie sono rimaste senza elettricità.
Tutti i servizi sono impegnati sul campo per ripristinare la fornitura di energia elettrica il prima possibile.
Nella regione di Kharkiv, un drone ha attaccato un liceo regolare e a Kherson un grattacielo.
Ci sono vittime.
A tutti viene fornita l’assistenza necessaria.
Anche la regione di Dnipro è stata attaccata.
I russi continuano la guerra e non rispondono alle parole del mondo che dicono che devono fermare le uccisioni e la distruzione.
Sono necessari nuovi passi per fare pressione sulla Russia affinché interrompa gli attacchi e fornisca una vera sicurezza.
Stiamo lavorando con i nostri partner per esercitare questa pressione.
Grazie a tutti coloro che ci aiutano!
Тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів.
Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури.
На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти.
Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях.
Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла.
Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше.
На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці.
Є постраждалі.
Всім надається необхідна допомога.
Також під ударами була Дніпровщина.
Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування.
Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки.
Працюємо з партнерами заради такого тиску.
Дякую всім, хто допомагає!