ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCHI RUSSI CONTRO L’UCRAINA, 800 DRONI E 13 MISSILI HANNO DISTRUTTO EDIFICI CIVILI A KYIV – ZAPORIZHZHIA – ODESSA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Dalla notte precedente, sono in corso le conseguenze degli attacchi russi: più di 800 droni, 13 missili, tra cui quattro missili balistici. Secondo le informazioni preliminari, diversi droni hanno attraversato il confine tra Ucraina e Bielorussia.
A Kyiv, sono stati distrutti edifici residenziali ordinari. In uno degli edifici, i piani tra il quarto e l’ottavo sono stati rotti. Al momento, sono stati segnalati due morti, tra cui un bambino. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici. In totale, ci sono decine di vittime solo nella capitale, e l’edificio del Gabinetto dei Ministri è stato danneggiato da un incendio divampato ai piani superiori. A Zaporizhzhia sono state danneggiate più di 20 case e un asilo. Sono stati distrutti dei magazzini commerciali a Kryvyi Rih, e sono morte delle persone a Safonovka, nelle regioni di Sumy e Chernihiv. A Odesa è stato colpito un edificio a più piani. Molte regioni sono state colpite nelle ultime 24 ore. I nostri servizi stanno lavorando ovunque sia necessario.
Tali uccisioni ora, quando una vera diplomazia avrebbe potuto iniziare molto tempo fa, sono un crimine deliberato e un prolungamento della guerra. Washington ha ripetuto più volte che ci saranno sanzioni per chi si rifiuta di parlare. Dobbiamo attuare tutto ciò che abbiamo concordato a Parigi. Contiamo anche sull’attuazione di tutti gli accordi per rafforzare la nostra difesa aerea. Ogni sistema aggiuntivo salva i civili da questi vili attacchi. Il mondo può far sì che i criminali del Cremlino smettano di uccidere, basta la volontà politica. Grazie a tutti coloro che ci aiutano.
///
З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів: понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.
У Києві руйнування звичайних житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби.
Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає.