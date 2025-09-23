ZELENSKY (TELEGRAM) * ASSEMBLEA NAZIONI UNITE: «LA VOCE DELL’UCRAINA SI FARÀ SENTIRE, CON PARTICOLARE FORZA IN QUESTI GIORNI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – ha partecipato alla cerimonia di apertura.
La voce dell’Ucraina si farà sentire con particolare forza in questi giorni – per il ritorno dei nostri figli, per le garanzie di sicurezza e per una crescente pressione sulla Russia.
Faremo di tutto per rendere ancora più forte la nostra posizione diplomatica, il nostro esercito e il sostegno del nostro popolo.
È importante che tutti gli incontri previsti a margine dell’Assemblea producano risultati.
La cosa più importante è agire insieme, in unità con tutti i partner.
Sono grato a tutti coloro che sono già al fianco dell’Ucraina e sono pronti a lavorare ulteriormente per la pace.
80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН – узяв участь у відкритті.
Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ.
Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими.
Важливо, щоб усі зустрічі, які заплановані на полях Асамблеї, дали результат.
Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами.
Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру.