ZELENSKY * (TELEGRAM): AL FORUM DEI VETERANI: «L’UCRAINA È INDIPENDENTE GRAZIE AL VOSTRO CORAGGIO, CHE CAMBIA LA STORIA E PROTEGGE LA VITA»

07.55 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Forum Internazionale dei Veterani. Continuiamo questa tradizione alla vigilia della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Ho partecipato al forum e ho ringraziato i nostri veterani.

Ricordiamo che l’Ucraina è indipendente grazie a coloro che si preoccupano di ciò che accade all’Ucraina.

È importante che i nostri veterani sappiano e sentano quanto tutta l’Ucraina vi sia grata.

E ci auguriamo che continuiate a stare con l’Ucraina – a rafforzare l’Ucraina, a lavorare, a preservare per l’Ucraina, per tutte le nostre generazioni future, la consapevolezza che il coraggio cambia davvero la storia e protegge il diritto alla vita dei popoli.

Grazie!

Gloria a lei!

Gloria all’Ucraina!

///
Міжнародний ветеранський форум. Продовжуємо цю традицію напередодні Дня Незалежності України.

Взяв участь у форумі й подякував нашим ветеранам.

Пам’ятаємо: незалежна Україна є завдяки тим, кому не байдуже, що буде з Україною.

Важливо, аби наші ветерани знали й відчували, наскільки вся Україна завдячує вам.

І що ми сподіваємось, що ви й надалі будете з Україною – зміцнювати Україну, працювати, берегти для України, для всіх наших наступних поколінь знання про те, що сміливість дійсно змінює історію та захищає право на життя для народів.

Дякую вам!

Слава вам!

Слава Україні!

