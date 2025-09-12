ZELENSKY (TELEGRAM) * «ABBIAMO DISCUSSO UN ULTERIORE SUPPORTO CON LA DANIMARCA, FOCUS SU DIFESA E SANZIONI CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Abbiamo discusso di un ulteriore sostegno all’Ucraina con il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen.
L’assistenza continua alla difesa dell’Ucraina, la partecipazione danese all’iniziativa PURL, la produzione congiunta di armi e il sostegno al percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE sono stati tra i temi più importanti.
Hanno anche parlato dell’attacco di droni della Russia alla Polonia.
La migliore risposta all’aggressione dovrebbe essere il rafforzamento congiunto della difesa aerea e la creazione di uno scudo aereo affidabile sull’Europa.
Dobbiamo anche aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia.
Ci aspettiamo l’adozione del 19° pacchetto di sanzioni dell’UE il prima possibile.
Abbiamo ottime relazioni con la Danimarca e apprezziamo il fatto che l’Ucraina e il nostro popolo abbiano un così grande sostegno da parte di amici come la Danimarca.
Grazie.
Обговорили з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном подальшу підтримку України.
Продовження оборонної допомоги для України, участь Данії в ініціативі PURL, спільне виробництво зброї, підтримка України на шляху до членства в ЄС серед найважливіших питань.
Говорили й про напад Росії на Польщу дронами.
Найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення протиповітряної оборони та створення надійного повітряного щита над Європою.
Також маємо посилювати санкційний тиск на Росію.
Очікуємо якнайшвидшого ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу.
У нас дуже добрі відносини з Данією, і ми дуже цінуємо те, що Україна й наші люди мають таку велику підтримку від таких друзів, як Данія.
Дякуємо.