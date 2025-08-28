ZELENSKY (TELEGRAM) * «ABBIAMO ACCOLTO TUTTE LE PROPOSTE DI CESSATE IL FUOCO, MA LA RUSSIA LE HA RIFIUTATE E L’UNGHERIA NON HA REAGITO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ora, quando il nostro popolo sta eliminando le conseguenze di uno dei più grandi attacchi terroristici russi, vediamo un altro tentativo da parte dei funzionari ungheresi di fare del bianco e del nero e di scaricare la colpa della guerra in corso sull’Ucraina.
In Ucraina, abbiamo accolto tutte le proposte del mondo per un cessate il fuoco e una vera diplomazia, e l’unica che le ha rifiutate è la Russia. Purtroppo, non c’è stata alcuna reazione giusta da parte dell’Ungheria a questo comportamento, né ci sono state condoglianze per le morti del nostro popolo: solo ieri sera, e solo a Kiev, i droni e i missili russi hanno ucciso 17 persone, tra cui quattro bambini.
Tuttavia, dall’Ungheria arrivano ogni giorno nuove accuse contro l’Ucraina. I funzionari ungheresi sono arrivati al punto di cercare di discriminare i rappresentanti della comunità ungherese in Ucraina per la loro partecipazione alla difesa del nostro Paese e del nostro popolo.
Se l’Ungheria ha effettivamente vietato a uno dei suoi comandanti militari, di etnia ungherese e cittadino ucraino, di entrare in Ungheria e nell’intera area Schengen, questo non può che suscitare indignazione. Ho incaricato il Ministero degli Esteri ucraino di scoprire tutti i fatti e di rispondere di conseguenza.
///
Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває.
Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини.
Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей.
Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно.