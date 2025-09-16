ZELENSKY (TELEGRAM) * «A ZAPORIZHZHIA SPENTI GLI INCENDI, I SOCCORRITORI COMPLETANO LE OPERAZIONI DOPO IL BOMBARDAMENTO RUSSO» (VIDEO)

08.50 - martedì 16 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

A Zaporizhzhia, i soccorritori hanno completato lo spegnimento degli incendi dopo il bombardamento della città da parte dell’artiglieria russa.

Il bombardamento è stato deliberato per terrorizzare la nostra gente – 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini.

Molti edifici residenziali sono stati danneggiati.

Nella regione di Mykolaiv, una persona è stata uccisa nel bombardamento di una normale fattoria.

Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici.

Anche le regioni di Kyiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk e Kherson sono state attaccate – più di cento droni e un centinaio di UAV solo durante la notte.

Tutti i servizi necessari stanno lavorando ovunque sia necessario.

Solo dall’inizio di settembre, sono stati lanciati contro il nostro popolo più di 3.500 droni di vario tipo e quasi 190 missili, più di 2.500 bombe aeree.

Ci sono state anche provocazioni contro i nostri partner.

Questo è esattamente il tipo di terrore aereo da cui l’Ucraina si offre di difendersi insieme.

In modo che nessuno debba alzare frettolosamente gli aerei da combattimento e sentire la pressione della Russia sui propri confini.

È il momento di implementare una protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea a più livelli.

Abbiamo tutta la tecnologia per farlo.

Sono necessari investimenti e impegno, azioni forti e decisioni da parte di tutti i nostri partner.

Sono grato a tutti coloro che ci aiutano.

///

У Запоріжжі рятувальники завершили ліквідацію пожеж після російського обстрілу міста реактивною артилерією.

Били навмисно заради терору наших людей – 13 зазнали поранень, серед них двоє дітей.

Пошкоджено багато житлових будинків.

На Миколаївщині через обстріл звичайної ферми загинула одна людина.

Мої співчуття рідним та близьким.

Також під ударами були Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина – понад сотня дронів та півтори сотні КАБів лише за цю ніч.

Всюди, де потрібно, триває робота всіх необхідних служб.

Лише з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено проти наших людей.

Були провокації й проти партнерів.

Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом.

Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони.

Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони.

Всі технології для цього є.

Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів.

Дякую всім, хто допомагає.