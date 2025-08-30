ZELENSKY (TELEGRAM) * «A ZAPORIZHZHIA ATTACCO RUSSO, 540 DRONI CONTRO LE CITTÀ UCRAINE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
A Zaporizhzhia, tutti i servizi sono impegnati sulla scena di un attacco russo a un edificio residenziale di cinque piani.
Purtroppo, al momento, una persona è stata uccisa e decine di feriti, compresi i bambini.
Un edificio residenziale come tanti.
Le forze di difesa aerea e i servizi di emergenza di altre regioni hanno lavorato anche di notte.
Lo sciopero ha interessato le regioni di Volyn, Dnipro, Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytsky, Cherkasy, Chernivtsi e Chernihiv.
Ci sono stati molti incendi, che hanno colpito soprattutto le infrastrutture civili: case e aziende.
Quasi 540 droni, 8 missili balistici e 37 altri tipi di missili sono stati lanciati dai russi contro la vita ordinaria.
Abbiamo visto la reazione del mondo ai bombardamenti precedenti.
Ma ora che la Russia sta dimostrando ancora una volta che non le interessano le parole, ci aspettiamo azioni concrete.
È chiaro che Mosca ha utilizzato il tempo assegnato per la preparazione dell’incontro dei leader per preparare nuovi attacchi massicci.
L’unico modo per riaprire la finestra di opportunità per la diplomazia è imporre tariffe severe a tutti coloro che pompano denaro nell’esercito russo e sanzioni efficaci contro Mosca stessa – sanzioni bancarie ed energetiche.
Questa guerra non si fermerà con le dichiarazioni politiche – sono necessari passi concreti.
Stiamo aspettando che l’America, l’Europa e il mondo intero agiscano.
У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій пʼятиповерхівці.
На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей.
Знову звичайний житловий будинок.
Також уночі працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах.
Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства.
Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя.
Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл.
Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії.
Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.
Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні.
Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки.
Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу.