ZELENSKY (TELEGRAM) * «A NEW YORK CON LA FIRST LADY, PRONTI PER L’ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE E IL SUMMIT DELLA COALIZIONE»

22.02 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Insieme alla First Lady dell’Ucraina e al team, siamo arrivati a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al primo Summit della Leadership della nostra Coalizione per il Recupero dei Bambini e al Summit annuale della Piattaforma della Crimea, che si terrà per la prima volta su una piattaforma globale nel 2025 per evidenziare la natura globale dei cambiamenti che sono stati causati da questa guerra – una guerra che la Russia ha iniziato in Crimea.

Ricordiamo le radici dell’aggressione russa.

Stiamo facendo tutto il possibile per fermare la guerra.

Stiamo lavorando per garantire la sicurezza a lungo termine a tutti i bambini ucraini.

Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri partner.

E questo nuovo sostegno sarà sicuramente il risultato di questa settimana diplomatica.

Sono previste quasi due dozzine di incontri.

Ci aspettano giorni intensi.

L’Ucraina deve diventare più forte.

Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando!

///

Разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму.

Ми пам’ятаємо коріння російської агресії.

Ми робимо все, щоб зупинити війну.

Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей.

Потрібна підтримка партнерів.

І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня.

Заплановані майже два десятки зустрічей.

Попереду насичені кілька днів.

Україна має стати сильнішою.

Дякую всім, хто допомагає!