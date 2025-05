ZELENSKY (OFFICIAL TELEGRAM) * «STIAMO PREPARANDO I NOSTRI PACCHETTI DI SANZIONI E CONTINUIAMO A RAFFORZARE LA NOSTRA DIFESA»

20.43 - sabato 3 maggio 2025

** TRADUZIONE TESTO IN UCRAINO CON GOOGLE TRANSLATE **

Stiamo preparando i nostri pacchetti di sanzioni, in particolare contro entità e sistemi di paesi terzi che, purtroppo, aiutano la Russia ad aggirare alcune delle sanzioni. E continuiamo a rafforzare la nostra difesa: ci aspettiamo presto importanti pacchetti di difesa per l’Ucraina e decisioni su un’ulteriore cooperazione: cooperazione durante la guerra con i paesi chiave e nel periodo postbellico. Stiamo preparando solide basi per la ricostruzione.

Allo stesso tempo, siamo pronti a passare a un cessate il fuoco il prima possibile, almeno a partire da oggi, se la Russia è pronta a fare passi speculari: al silenzio completo, a un silenzio prolungato per almeno 30 giorni. Questo è un momento onesto in cui puoi preparare i passaggi successivi. La Russia deve porre fine alla guerra, fermare gli attacchi e i bombardamenti.

Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій. І продовжуємо зміцнювати нашу оборону: очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці – співпраці в час війни з ключовими країнами і в післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови.

Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли.