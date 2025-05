ZELENSKY (OFFICIAL TELEGRAM) * «SIAMO ORGOGLIOSI DI UN’EUROPA CHE NON UCCIDE, CHE È UNITA» (VIDEO)

14.43 - venerdì 9 maggio 2025

Il nostro continente ha una storia lunga e ricca, ma oggi siamo particolarmente orgogliosi della nostra nuova Europa: un’Europa che sa vivere e difende il diritto alla vita. Dobbiamo preservare questa Europa. Siamo orgogliosi di un’Europa che non uccide. Che è unita. Che protegge il diritto internazionale. Un’Europa che rispetta l’individuo. E se vi chiedete chi è questa persona, di certo non si tratta di un sovrano o di un re.

Al centro dell’Europa odierna c’è il rispetto per ogni essere umano. Dobbiamo proteggere questa Europa: un’Europa della dignità umana e, quindi, del diritto, dei diritti umani e della responsabilità per i crimini contro le persone e le nazioni. Senza responsabilità, i diritti dichiarati non sono reali e il rispetto per la dignità umana comincia a scomparire.

Questa è la più alta eredità morale del XX secolo: ci deve essere responsabilità. Soprattutto la responsabilità della guerra. Perché se anche una sola guerra rimane impunita, ne scoppieranno altre. Ecco perché Putin ha scatenato una guerra su vasta scala contro l’Ucraina: è sfuggito alle punizioni per le guerre precedenti, come un bandito che non è mai stato ritenuto responsabile delle sue azioni.

Non possiamo più permettere che ciò accada. E oggi devi prendere una decisione. La decisione di creare un meccanismo in grado di prevenire guerre future, attraverso la responsabilizzazione. La decisione di creare un tribunale: un tribunale per il crimine di aggressione commesso dalla Russia contro l’Ucraina.

найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати.

Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України.