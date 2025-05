ZELENSKY (OFFICIAL TELEGRAM) * «KHARKIV È STATA ATTACCATA DA DECINE DI “SHAHEED”, FINORA PIÙ DI 40 VITTIME»

05.45 - sabato 3 maggio 2025

Proprio in questo momento la Russia sta nuovamente attaccando l’Ucraina. Kharkiv è stata attaccata da decine di “shaheed”. Sono stati danneggiati edifici residenziali, aziende e infrastrutture civili. Finora si conoscono più di 40 vittime. I soccorritori e i servizi competenti sono al lavoro ovunque.

Non c’erano e non potevano esserci obiettivi militari. La Russia sta colpendo gli edifici residenziali proprio quando gli ucraini sono a casa, quando mettono a letto i figli. Solo i non umani possono dare tali ordini ed eseguirli. Mentre il mondo rimanda le decisioni, quasi ogni notte in Ucraina si trasforma in un orrore che provoca la perdita di vite umane. L’Ucraina deve rafforzare la sua difesa aerea. Abbiamo bisogno di soluzioni forti e concrete da parte dei nostri partner: gli Stati Uniti, l’Europa, tutti i nostri partner che cercano la pace. Solo la forza e le sanzioni costringeranno la Russia a fermarsi.

*

Саме зараз Росія вчергове атакує Україну. Харків атаковано десятками «шахедів». Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби.

Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись.