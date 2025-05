ZELENSKY (OFFICIAL TELEGRAM) * «ABBIAMO PRESENTATO L’ACCORDO ECONOMICO CON GLI STATI UNITI, ORA SARÀ INVIATO PER LA RATIFICA» (VIDEO)

18.14 - giovedì 1 maggio 2025

TRADUZIONE TESTO IN UCRAINO

Oggi il nostro team governativo ha presentato relazioni sulla partnership economica con gli Stati Uniti d’America. L’accordo esiste, è stato firmato e sarà inviato alla Verkhovna Rada dell’Ucraina per la ratifica. Siamo interessati a garantire che non vi siano ritardi nell’accordo.

I nostri rappresentanti, in primo luogo il vice primo ministro Yulia Svyrydenko, la squadra del Ministero dell’Economia, nonché il Ministero delle Finanze, il Ministero della Giustizia, hanno lavorato tutti molto bene. L’accordo ha subito modifiche significative durante il processo di preparazione. Ora, questo è un accordo davvero paritario che crea un’opportunità per investimenti in Ucraina, anche di notevole entità, e, inoltre, per una significativa modernizzazione della produzione in Ucraina e, cosa non meno importante, per la modernizzazione degli studi legali nel nostro Paese.

L’accordo non prevede alcun debito e viene creato un Fondo, il Recovery Fund, che investirà in Ucraina e guadagnerà denaro qui. Si tratta di lavorare insieme all’America e a condizioni eque, quando sia lo Stato ucraino sia gli Stati Uniti, che ci aiutano a difenderci, possono trarre vantaggio dalla partnership.

Abbiamo parlato con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, della nostra disponibilità a concludere un accordo: ne abbiamo parlato in un incontro in Vaticano. Abbiamo infatti ora il primo risultato dell’incontro in Vaticano, il che lo rende davvero storico. Attendiamo con ansia anche gli altri risultati della nostra conversazione.

економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є, підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань.

Наші представники – передусім перша віце-премʼєр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі.

В угоді немає боргу і створюється Фонд – Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті.

Ми говорили з Президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови.