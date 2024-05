ZANELLA (PD TRENTINO) * WELFARE: « PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SENZA UN TETTO, IL DISINTERESSE DELLA GIUNTA FUGATTI »

14.38 - martedì 21 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nonostante la questione sia in capo, con diverse sfaccettature, a ben tre assessori della Giunta provinciale, nessuno si fa carico delle persone e delle famiglie che non hanno o che rischiano di rimanere senza un tetto sopra la testa.

L’assessore alle politiche sociali e quello alle politiche abitative silenti. Il presidente Fugatti, competente sui migranti, che invece continua a sostenere imperterrito che i numeri per l’accoglienza sono sufficienti e che va bene centralizzarla sul capoluogo. Non investire per integrare le persone straniere, d’altronde, è un buon modo per alimentare l’avversione verso di loro e quindi la retorica securitaria di cui la destra si nutre. Qui però la questione assume tratti di disumanità. Il diritto a un riparo dove dormire e vivere anche per chi non ha gli strumenti per accedervi è un diritto umano, una priorità assoluta.

E questo vale tanto per le persone richiedenti protezione internazionale (a partire dalle donne che stanno aumentando in strada) che hanno diritto per legge all’accoglienza, quanto per le famiglie già residenti sul territorio che per una serie di vicissitudini sono in estrema difficoltà e non hanno dove stare.

Non è più tollerabile che sia il Comune di Trento da solo – con un’azione certo meritoria – a supplire a quanto la Provincia deliberatamente ha deciso di non fare, pur rientrando tra le proprie competenze. In un territorio in cui, come nel resto del Paese, le disuguaglianze stanno aumentando è necessario aumentare gli strumenti di tutela di chi è più in difficoltà, a partire dalla messa a disposizione di strutture di accoglienza e appartamenti per l’emergenza abitativa. Questa Giunta non dà risposte strutturali per il contrasto alla povertà, al lavoro povero e precario e alle disuguaglianze ma nemmeno quelle emergenziali. Vive fuori dalla realtà che le persone vivono quotidianamente.

Ha ragione quindi l’assessore Pedrotti a chiamare in ballo la Giunta provinciale chiedendo che si faccia carico di ciò che le compete e di cui sinora si è fatto carico meritoriamente il capoluogo. Sia la provincia a dare alloggi o a pagare le strutture dove hanno trovato rifugio sinora le persone e i nuclei familiari in difficoltà. E dia risposte anche a tutte quelle persone che oggi dormono sotto i ponti, richiedenti asilo o meno.

La situazione di marginalità che oggi stanno vivendo troppe persone è indegna del nostro territorio autonomo.

Paolo Zanella, consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino