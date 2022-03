ZANELLA (FUTURA) * VALDASTICO: « LO SCEMPIO AMBIENTALE NON SI RIPAGA CON UN IPOTETICO RITORNO ECONOMICO, LA MIA CONTRARIETÀ A QUEST’OPERA ANACRONISTICA E INSOSTENIBILE »

8.44 - mercoledì 2 marzo 2022

L’analisi economica commissionata dalla Provincia riporta mirabolanti ritorni economici e occupazionali per il territorio. Peccato che non li si rapporti mai allo scempio ambientale che quest’opera procurerà a quello stesso territorio.

Non basta che l’investimento sia gratis per la Provincia per ritenerne positive le ricadute. Servono dei presupposti di pianificazione territoriale complessiva che giustifichino l’opera, presupposti che ad oggi non ci sono. Le esternalità positive sono per l’appunto esternalità, non possono rappresentare il motivo per il quale si realizza un’autostrada.

Tra l’altro continuiamo a parlare di opere faraoniche e delle loro ricadute in termini occupazionali, quando oggi non ci sono operai edili nemmeno per ristrutturare le case. E con le politiche migratorie di chiusura del Paese poco lungimiranti e il problema occupazionale in tutti i campi sarà difficile fare opere di questo tipo.

E poi il traffico che viene considerato unidirezionale. Quanta gente se ne andrà in Veneto a fare acquisti visto il costo della vita in Trentino. Questo non è stato valutato?

Se poi davvero il turismo dal nord est aumentasse per soli 20 minuti in meno di tragitto ci sarebbe da farsi delle domande.

Stiamo affermando – nemmeno tanto implicitamente – che siamo così poco attrattivi che per 20 minuti di auto in più i turisti finora sono andati altrove. Anche per questa serie di non sensi che si aggiungono alle tante altre ragioni razionali confermo la posizione contraria a quest’opera anacronistica e assolutamente insostenibile.

Paolo Zanella

Consigliere provinciale di Futura